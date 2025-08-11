El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 90% a las 6:00 a.m., lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 7:37 a.m. y el ocaso será a las 9:40 p.m., lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea en parques, jardines o en la playa cercana.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y descenderán gradualmente a 20°C durante las primeras horas del día.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.