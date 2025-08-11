El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con una visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Durante las primeras seis horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17-18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los momentos más críticos de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 07:00, lo que permitirá una mejora gradual en la visibilidad. Sin embargo, la sensación de humedad seguirá siendo alta, con valores que rondarán el 99% hasta el mediodía. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia las 14:00.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes que oscilarán entre el estado muy nuboso y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados entre las 17:00 y las 19:00, ofreciendo un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 76% hacia las 18:00.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de O Grove disfruten de un día sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre. En resumen, O Grove se prepara para un día mayormente soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.