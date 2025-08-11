El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la jornada sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, predominando la dirección del viento del norte y noreste en las primeras horas, y del oeste durante la tarde. Esta brisa ligera contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder, especialmente con el cielo despejado que se espera.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es una excelente oportunidad para aprovechar el verano y disfrutar de las bellezas naturales que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 11 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La bruma, que se mantendrá hasta las 8 de la mañana, dará paso a una ligera mejora en la visibilidad a medida que avance el día. A partir de las 9, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.