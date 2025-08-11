El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y aumentando hasta un 75% durante la madrugada. Este incremento en la humedad podría generar una sensación de calor moderada, aunque no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento soplará de manera suave, predominando del sur y sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 27 grados . A partir de ese momento, comenzará un ligero descenso, situándose en 26 grados a las 6 de la tarde y descendiendo a 25 grados hacia el final de la jornada. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una noche fresca y agradable.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, lo que favorecerá la actividad al aire libre. Sin embargo, se prevé que hacia la noche, la bruma y la niebla puedan hacer su aparición, especialmente en las primeras horas de la madrugada del día siguiente. Esto podría afectar la visibilidad, por lo que se recomienda precaución si se planea conducir durante esas horas.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa harán que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.