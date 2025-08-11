El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar esta sensación, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h.

A lo largo de la jornada, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, especialmente en las horas de la tarde, cuando la bruma matutina se disipe. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la mañana, especialmente en las primeras horas, podría haber algo de niebla en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad en ciertos momentos.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:41, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para la noche. La temperatura se situará en torno a los 21 grados al caer la tarde, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moraña para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de la naturaleza.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 11 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.