El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 33 grados, ofreciendo un calor notable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la jornada sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 3 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Durante la tarde, el viento alcanzará velocidades de hasta 8 km/h, lo que proporcionará una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que puede contribuir a una sensación de frescura en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada placentera al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Mondariz se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, soleado y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.