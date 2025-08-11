El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia el mediodía. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, proporcionará un alivio y hará que la sensación térmica sea más llevadera.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza natural de la zona.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople principalmente del suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 km/h en momentos puntuales. Esta brisa será especialmente agradable en las zonas costeras, donde los amantes del mar podrán disfrutar de un ambiente fresco y revitalizante.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.