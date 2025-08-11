El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Meis con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y alcanzando un 88% a media mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort en el ambiente. A partir de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Meis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya algo de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:41. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 19 grados a última hora del día. La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.