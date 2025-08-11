El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, aunque se ha registrado niebla en las primeras horas, lo que podría haber afectado la visibilidad. A medida que avanza el día, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados a lo largo del día. En la mañana, se anticipan temperaturas alrededor de los 18 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 98% en la madrugada, lo que es típico en condiciones de niebla. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70-80% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que aprovechemos al máximo esta jornada soleada.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a una jornada más despejada.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que acentuará la sensación de bochorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.