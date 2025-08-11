El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, con un máximo de 30 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable para los habitantes de Lalín.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando su máxima intensidad a las 15:00 horas, con ráfagas de hasta 35 km/h. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un respiro ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades como paseos, picnics o deportes al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Lalín disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:39 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia las 23:00 horas, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la tranquilidad de la ciudad. En resumen, el día de hoy en Lalín promete ser soleado, cálido y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.