El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y el tráfico marítimo. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera a partir de las 7 de la mañana, lo que permitirá una mejora gradual en la visibilidad.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo se despejará, y se espera que la mayor parte del día esté dominada por un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados y se mantendrán relativamente estables, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este clima cálido y soleado será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste-suroeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda precaución en actividades como la navegación, ya que el viento puede ser variable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día perfecto para disfrutar de la playa, realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse al aire libre.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un inicio de día con niebla que dará paso a un tiempo soleado y cálido, ideal para disfrutar de las bellezas naturales de la isla. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, será un día propicio para actividades al aire libre y disfrutar de la vida isleña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.