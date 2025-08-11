El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una visibilidad reducida. Este fenómeno se mantendrá hasta las 9 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la jornada. A partir de las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados a mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 22 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 70% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día. La bruma se presentará en algunos momentos, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, con ráfagas que rondarán los 3 km/h hacia la noche.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos tener precaución durante las primeras horas del día debido a la niebla, que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. En general, se prevé un día agradable en A Guarda, con condiciones propicias para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.