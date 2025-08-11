El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Gondomar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas suban nuevamente, alcanzando un máximo de 24 grados . Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 69% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de manera suave, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de mayor actividad, lo que puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que no debería afectar la comodidad de los residentes.

No se prevén lluvias ni tormentas a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de precipitación se mantienen en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Gondomar para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.