El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 29 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipa precipitación en la jornada, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea A Estrada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la hora del ocaso, que se producirá a las 21:41. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la hidratación y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.