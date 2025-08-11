El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Este viento suave será ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la belleza de Cuntis.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.