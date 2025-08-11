El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 55-60% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Catoira disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:42. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, cielos despejados y vientos suaves que aportarán comodidad a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.