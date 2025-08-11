El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más confortable. La brisa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que el viento sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Esta brisa ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas y bajando a 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para salir a pasear o cenar al aire libre.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso será a las 21:39, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, A Cañiza disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.