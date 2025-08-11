El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 69% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas cálidas. Este viento también contribuirá a la dispersión de la niebla que se ha presentado en las primeras horas de la mañana, permitiendo que el sol brille con fuerza.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las hermosas vistas que ofrece la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.