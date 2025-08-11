El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a una jornada más despejada.

A medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore, y las temperaturas comenzarán a ascender lentamente. En las primeras horas, los termómetros marcarán alrededor de 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura alcanzará los 22 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% por la tarde, lo que permitirá una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando del oeste y suroeste. Esto proporcionará una brisa ligera que será especialmente agradable durante las horas más cálidas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado a partir de la mañana, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se espera para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto en Cambados.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Cambados, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz y calor, haciendo de este un día memorable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.