El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 53% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur-suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante. La velocidad del viento oscilará entre 4 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región. Asegúrate de llevar protección solar y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.