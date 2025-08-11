El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura irá en descenso gradual, comenzando en 21°C a las 00:00 horas y bajando a 20°C a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24°C a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango térmico sugiere que será un día cómodo, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrará un 79% a las 00:00 y un 85% a la 01:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, alcanzando un 70% a las 21:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 12:00, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un posible aguacero. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del oeste. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural, ya sea en un paseo por el campo o en actividades recreativas en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.