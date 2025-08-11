El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La bruma, que se mantendrá hasta las 8 de la mañana, dará paso a una ligera mejora en la visibilidad a medida que avance el día. A partir de las 9, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la mañana y la noche, cuando las temperaturas tiendan a bajar.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la bruma matutina. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 7:38 y el ocaso será a las 21:41, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la belleza natural de Baiona, ya sea paseando por la playa, explorando el casco antiguo o disfrutando de la gastronomía local en alguna de las terrazas al aire libre.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Baiona, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.