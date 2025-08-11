El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y aumentando gradualmente hasta un 79% en las horas más cálidas del día. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 35 grados alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, proporcionará un alivio agradable del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad también comenzará a bajar, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. Para el final del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado. En resumen, el tiempo de hoy en As Neves será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y descenderán gradualmente a 20°C durante las primeras horas del día.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.