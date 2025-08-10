El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 24 grados a las 2 de la mañana. A medida que avanza la jornada, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados al mediodía y llegando a un máximo de 33 grados en la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando hasta un 69% en la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 60% durante las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad moderados puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera constante desde el noreste y el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 25 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento variará, predominando del noreste en las primeras horas y cambiando a dirección sur en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán que los rayos del sol calienten la región, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.