El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 04:00 y las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 14:00 y 15:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% a la medianoche y disminuyendo a un 51% hacia las 21:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 42 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 39 km/h a las 05:00 y 32 km/h a las 08:00. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el viento disminuya, con velocidades que rondarán entre los 7 y 21 km/h, lo que podría hacer que la tarde sea más tranquila.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el sol saliendo a las 07:33 y poniéndose a las 21:41, los habitantes de Vila de Cruces podrán aprovechar al máximo las horas de luz. Es recomendable que, debido a las altas temperaturas, se tomen precauciones como el uso de protector solar y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más calurosas del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Vila de Cruces, con un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.