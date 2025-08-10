El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, en Vigo se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que invitará a los vigueses a salir y aprovechar las actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la ciudad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, predominando direcciones del este y noreste. Esto significa que no se anticipan rachas fuertes que puedan afectar las actividades al aire libre, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de un día en el parque o en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, sin la preocupación de que el tiempo pueda arruinar los planes. La bruma, que podría aparecer en las primeras horas de la mañana y al final del día, no debería ser un inconveniente significativo, ya que se disipará rápidamente, dejando paso a un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves, los vigueses tienen la oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer. Ya sea en la playa, en un parque o simplemente paseando por las calles, hoy es un día para aprovechar al máximo el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la tarde.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 30 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 13:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.