El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Valga se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 19 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un calor de hasta 33 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 64% a medianoche y bajará a un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el día sea más llevadero para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad variará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:43, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Valga se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.