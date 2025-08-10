El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C en las primeras horas y descenderán gradualmente a 25°C por la tarde, alcanzando un máximo de 35°C en las horas centrales del día. Este calor será ideal para quienes deseen aprovechar el día en la naturaleza o en las terrazas de los cafés locales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h por la tarde. Este viento, aunque ligero, proporcionará un alivio refrescante en medio del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Tui y sus alrededores. Las condiciones climáticas son ideales para realizar excursiones, visitar parques o simplemente pasear por el centro histórico de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar al máximo esta jornada, ya que las condiciones son propicias para disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.