El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tomiño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se espera para las 21:42. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados , comenzando con un agradable 28 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance el día, se alcanzarán los 30 grados a las 12:00, y el pico de calor se registrará a las 13:00 con 33 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 18:00 y cerrando el día con 24 grados a las 23:00. Este rango térmico sugiere que será un día cálido, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y usar protector solar si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% a las 00:00 y descendiendo hasta un 40% a las 13:00, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas más calurosas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% a las 21:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 13:00. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en este hermoso rincón de Galicia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.