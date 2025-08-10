El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Soutomaior se verá favorecido por un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al exterior. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 13:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 30 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 36% a las 13:00 horas y manteniéndose en niveles más bajos durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste en las primeras horas, y cambiando a oeste y suroeste a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h a las 13:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes naturales que rodean Soutomaior.

En resumen, el día de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre en Soutomaior, con un tiempo cálido y despejado que invita a aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.