El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Silleda se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 23 grados a las 09:00 y subirá hasta los 29 grados a las 11:00.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 36 grados, alcanzando su punto máximo a las 14:00 horas. A partir de las 15:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 35 grados hasta las 16:00. La tendencia continuará, y hacia las 17:00 horas, la temperatura bajará a 34 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 19:00. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando los 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 70% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 79% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 53% a las 10:00 y bajando aún más a un 41% a las 11:00.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 37 km/h en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Silleda se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente disfrutar del sol. La jornada promete ser agradable, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.