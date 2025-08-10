El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 26 grados . Este rango térmico es ideal para quienes planean pasar el día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza.

A lo largo de la jornada, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados hacia las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura suba nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y 11:00 horas, y llegando a un máximo de 26 grados a las 13:00 y 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 86% hacia las 23:00 horas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, aunque la brisa marina ayudará a mitigar este efecto.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que puede ser un alivio en las horas más calurosas. La dirección del viento también sugiere que habrá momentos de calma, especialmente por la mañana y al final de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para los turistas y residentes que desean disfrutar de las playas y actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, relajarse en la playa o explorar los hermosos paisajes de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 25 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.