El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar las actividades en consecuencia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Durante la tarde, las ráfagas podrían alcanzar hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades programadas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Con el orto a las 07:36 y el ocaso a las 21:41, los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos por la naturaleza, picnics en el parque o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el tiempo de hoy en Salvaterra de Miño se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.