El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día luminoso y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución en áreas abiertas, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en esos espacios.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C al caer la tarde y 26°C durante la noche. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, Salceda de Caselas disfrutará de un día de verano ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento propicio para salir, explorar la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.