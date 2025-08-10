El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. A medida que avance la tarde, se espera que la humedad alcance un 75%, pero esto no debería afectar significativamente el confort, dado el predominio del sol.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando hasta 32 km/h en su máxima racha. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades en espacios abiertos, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como picnics, deportes o simplemente pasear por los hermosos paisajes de Ribadumia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. Este clima favorable y la ausencia de nubes brindarán una vista espectacular del cielo estrellado.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.