El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 13:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y disminuyendo hasta un 36% a las 13:00 horas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 57% hacia las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá moderado, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes, se pueden llevar a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece Redondela.

En resumen, el tiempo de hoy en Redondela será ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.