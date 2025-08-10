El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará un máximo de 32 grados a las 13:00 horas, proporcionando un calor veraniego ideal para disfrutar de la playa o de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a la medianoche y descendiendo a un 44% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. A lo largo del día, la humedad irá aumentando ligeramente, alcanzando un 71% hacia las 23:00 horas, pero no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y del suroeste. La velocidad del viento oscilará entre 5 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante en los momentos de mayor calor, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Pontevedra, visitas a parques o incluso un día de playa en las cercanas costas gallegas. Los habitantes y visitantes de la ciudad pueden esperar un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

Con el ocaso previsto para las 21:42, la tarde se alargará, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un hermoso atardecer en un ambiente despejado. En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra se presenta como una invitación a salir y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer en este espléndido día de verano.

