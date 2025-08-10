El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados alrededor de las 14:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Pontecesures que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 11 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo y la vegetación se mantengan secos, lo que es importante para la planificación de eventos y actividades comunitarias.

El orto se producirá a las 07:35 horas y el ocaso a las 21:43 horas, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy será ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.