El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Ponteareas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 04:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que sugiere un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Ponteareas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 66% a la medianoche y aumentando hasta un 85% a las 08:00. A medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 58% a las 11:00 y bajando hasta un 48% a las 12:00. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo en medio del calor. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento disminuirá, con velocidades de 4 a 9 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.