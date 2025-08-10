El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura inicial será de 26 grados , descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 23 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, llegando a 24 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 34 grados a las 14:00, lo que sugiere un día caluroso en el centro de la jornada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad oscilarán entre el 49% y el 61%, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso a medida que avance el día. A las 14:00, la humedad se espera que baje a un 42%, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que varían entre 5 y 15 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio adicional del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Ponte Caldelas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de verano bajo un cielo despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Ponte Caldelas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.