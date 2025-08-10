El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Poio se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para eventos al aire libre, picnics y excursiones familiares.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:43, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los residentes de Poio podrán disfrutar. La temperatura comenzará a descender gradualmente al caer la tarde, alcanzando los 22 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, recordando siempre tomar precauciones ante el calor y mantenerse hidratados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.