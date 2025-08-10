El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 23 grados nuevamente a las 04:00 y estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 05:00 y las 07:00.
Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados a las 14:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 67%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 31 grados a las 18:00 y finalizando el día con 26 grados a las 22:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 14:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar un poco el calor intenso de las horas centrales.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
Con el orto a las 07:35 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de Pazos de Borbén podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. En resumen, un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará un toque de frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Davila 08/08/2025
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña