El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 54% al final del día. Esto podría hacer que la atmósfera se sienta un poco más pesada, pero en general, las condiciones seguirán siendo agradables.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad variará, alcanzando hasta 34 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una brisa refrescante, ideal para quienes planean actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en el pronóstico, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los residentes y visitantes. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la noche, se espera que la visibilidad se vea afectada por la aparición de bruma y niebla, especialmente en las horas más tardías, lo que podría crear un ambiente místico en la costa.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados del día, con el sol saliendo a las 07:38 y poniéndose a las 21:43. Este amplio rango de luz solar permitirá disfrutar de actividades diurnas prolongadas y de un hermoso ocaso que promete ser un espectáculo visual.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, realizando senderismo o simplemente paseando por el pueblo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 25 grados que irá descendiendo ligeramente a medida que avancen las horas. Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tomiño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se espera para las 21:42. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.