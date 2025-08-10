El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones en O Rosal durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para aprovechar las actividades veraniegas y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 10 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se registrarán periodos de niebla densa. A medida que avance la jornada, se espera que la bruma se haga más evidente, aunque la niebla persistirá en varios momentos.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un espléndido día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas más cálidas.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Tomiño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso, que se espera para las 21:42. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.