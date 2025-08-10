El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Porriño se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 46% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza.

Con el orto a las 07:36 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de O Porriño podrán aprovechar al máximo la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.