El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 24 grados . A primera hora, se espera una temperatura de 24 grados, que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando los 22 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 86% durante la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa en las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando la humedad se sitúe alrededor del 70%. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el día sea ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calor más pronunciada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de O Grove pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado son características que invitan a aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados hasta las 05:00, y luego se estabilice en 21 grados durante las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 10:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 25 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.