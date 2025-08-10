El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y descendiendo a un 56% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente agobiante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, ideal para quienes planean pasar tiempo en la playa o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que Nigrán tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:42. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.