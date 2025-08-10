El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% a la medianoche y disminuyendo a un 37% hacia las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando 29 grados a las 19:00 horas y cerrando el día con 24 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que complementará la agradable jornada.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.