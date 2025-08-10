El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se eleven rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 horas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se encuentra en un 60%, aumentando a un 64% a la 01:00 y alcanzando un 75% a las 05:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% hacia las 21:00 horas, lo que ayudará a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 13 km/h hacia las 05:00. A partir de las 10:00, la velocidad del viento comenzará a disminuir, alcanzando su punto más bajo con solo 1 km/h hacia las 23:00. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para mitigar el calor durante las horas pico.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.
En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 31 grados y una brisa ligera del norte. La falta de precipitaciones y el cielo despejado brindarán condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Davila 08/08/2025
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña