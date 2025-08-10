El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 10 de agosto

El día de hoy, 10 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00, y 23 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 15:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se sitúa en un 56%, disminuyendo a un 54% a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la humedad aumentará, alcanzando un 71% a las 06:00 y un 80% a las 08:00, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 45 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Mondariz pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Con el ocaso programado para las 21:41, la jornada se cerrará con un cielo despejado, ideal para contemplar las estrellas y disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Mondariz, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-09T21:02:13.